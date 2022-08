Rinnovo Milenkovic: no a Inter e Juventus, ecco con chi firma

Nikola Milenkovic dopo essere stato ampiamente corteggiato da Inter e Juventus ha deciso: rinnoverà con la Fiorentina! Finisce così uno dei tormentoni estivi che allontanavano il giocatore serbo da Firenze. E invece alla fine arriverà il rinnovo di contratto tra Milenkovic e la Fiorentina, per la gioia di tutti, dai tifosi a mister Italiano che da tempo spingeva e si auspicava questa soluzione. La notizia non era nell’aria e arriva un tantino inaspettata, in quanto le trattative con Inter prima e con la Juve fino a poche ore fa erano comunque intavolate. Ora invece le due squadre troveranno le porte chiuse e dovranno cercare altrove.

Milenkovic e la Fiorentina una storia a lieto fine

Nikola Milenkovic, giocatore serbo classe 1997, alla Fiorentina dal 2017, ha disputato 155 partite realizzando 12 gol con i viola, finora. Statistiche che verranno aggiornate già tra pochi giorni, quando inizierà una nuova stagione in maglia viola per il fortissimo e richiesto difensore. Il giocatore in realtà aveva due opzioni in questa slot di calciomercato: la prima riguardava il suo trasferimento ad una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro e la seconda il rinnovo di contratto con la Fiorentina, che poi è avvenuto. Mister Italiano e tutta la tifoseria sono entusiasti per questa notizia e possono guardare al futuro con più serenità, soprattutto dalla metà campo in giù.