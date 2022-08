La Salernitana prova a fare il gran colpo in attacco, ecco il nome del super bomber

La Salernitana e Dries Mertens, si è tutto vero. Si sta preparando l’assalto per il gran colpo nel reparto offensivo. Non sarà di certo facile, ma le possibilità ci sono, eccome se ci sono. Già da qualche tempo la Salernitana sta seguendo la pista Mertens, al quale è stata recapitata una prima offerta da 3 milioni di euro a stagione. Adesso il presidente Iervolino ha deciso di alzare a 3,5 milioni di euro l’offerta, il tutto per un contratto di un solo anno.

I numeri di Mertens, nel mirino della Salernitana

Dries Mertens, classe 1987, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Sono i numeri a precederlo, soprattutto quelli realizzati con la maglia del Napoli, indossata tra il 2013 e il 2022. In questi anni ha totalizzato 295 partite realizzando 113 gol, la maggior parte nelle ultimissime annate. La Salernitana vorrebbe accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante belga e farebbe un colpo sensazionale. Chissà se anche la vicinanza da Napoli, città alla quale Mertens è legatissimo e dove da poco è nato suo figlio, non siano di aiuto nella trattativa in corso. Di certo sul piano economico il presidente Iervolino sta facendo il massimo. L’arrivo di Mertens oltre che sul piano tecnico, farebbe ribollire di gioia il già caldo pubblico della Salernitana.