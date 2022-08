La Salernitana cambierà modulo se tornasse una vecchia conoscenza?

La Salernitana di mister Nicola è ancora in costruzione, o meglio sta cercando la giusta alchimia tattica tra i giocatori vecchi e nuovi. Qui si potrebbe inserire un ex giocatore della Salernitana che tanto bene ha fatto lo scorso anno e tornerebbe volentieri. Stiamo parlando di Simone Verdi, attualmente in forza al Torino ma con le valigie in mano. La Salernitana sta cercando di riprenderselo e se dovesse arrivare implicherebbe anche il cambio di modulo per la squadra di Nicola, si passerebbe dal 3-5-2 attuale al 4-2-3-1 o al 4-3-1-2. Tutti numeri che in sostanza riporterebbero la difesa a 4 e la presenza di un trequartista e gran calciatore di punizioni e rigori come Verdi.

Verdi in arrivo per la Salernitana?

Simone Verdi, giocatore classe 1992 è attualmente del Torino, ma anche a detta sua con il cuore e con la testa è rimasto un giocatore della Salernitana dopo l’esaltante finale di stagione dello scorso anno che, anche grazie alle sue prestazioni ha condotto ad una storica e inaspettata salvezza. Con la maglia granata della Salernitana ha collezionato 15 presenze e 5 gol fondamentali e vorrebbe incrementare questo bottino. Mister Nicola ha iniziato questa stagione con il modulo 3-5-2 ma in fase offensiva le cose non stanno andando benissimo e l’ultima partita di Udine ne è una dimostrazione eloquente. Alla Salernitana manca Simone Verdi, un giocatore in grado di scardinare le difese con la sua imprevedibilità e che a Salerno si è già esaltato e ritrovato. La società, che inizialmente aveva nicchiato per il suo ritorno, sta trattando con il Torino. Tempo a disposizione ancora c’è, ma ora è il momento di concretizzare se si vuole riportare a casa Verdi. Nicola e i tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte.