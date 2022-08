Sassuolo-Lecce: le parole di mister Baroni e la probabile formazione con 2 novità?

Sassuolo-Lecce è alle porte e mister Baroni analizza in modo sereno ma rispettoso il primo match in trasferta del campionato dei suoi. Elogi e raccomandazioni nelle sue parole in conferenza stampa, ecco un piccolo estratto: “Se non vogliamo tornare a casa a mani vuote voglio una squadra che scenda in campo con il giusto atteggiamento, lo stesso visto contro l’Inter. Serve una prova di grande intensità, abbiamo una gara in più nelle gambe e ci conosciamo meglio”. Riguardo i prossimi avversari aggiunge: “Aver messo sotto nel palleggio la Juventus dimostra la grande qualità del Sassuolo, ma parliamo di una realtà ben consolidata come identità e valore tecnico, dovremmo fare una grande prestazione, è nelle nostre corde.

La probabile formazione del Lecce con qualche novità

Sassuolo-Lecce ci dirà o meno se gli uomini di mister Baroni daranno continuità alla grande prestazione effettuata sabato scorso contro l’Inter. La formazione che tanto bene ha fatto contro i nerazzurri verrà riconfermata in blocco o quasi, due le novità in arrivo sabato sera contro il Sassuolo. Tuia prenderà il posto di Cetin in difesa e Askildsen quello di Gonzalez a centrocampo. Ecco la probabile formazione del Lecce: (4-3-3) Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjuldman, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.