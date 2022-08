Serie A, dove vedere Napoli-Monza streaming e diretta TV: Sky o DAZN?

Domenica 21 agosto, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Monza. Le due compagini, guidate da Luciano Spalletti e Giovanni Stroppa, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Serie A, Napoli-Monza: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da una convincente vittoria contro il Verona nell’esordio stagionale in Serie A. Il club partenopeo, infatti, ha vinto allo stadio Bentegodi per 5-2, rimontando l’iniziale svantaggio firmato Lasagna. Grande protagonista del match il nuovo acquisto Kvaratskhelia, autore di un gol e un’assist. Il Monza, invece, si avvicina alla gara reduce dalla sconfitta in campionato contro il Torino. I lombardi, all’esordio in massima serie, hanno perso in casa 1-2 contro la formazione di Juric.

Napoli-Monza streaming e diretta TV

La partita Napoli-Monza, in programma domenica 21 agosto alle ore 18:30, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN e ZONA DAZN (canale 214). I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. (Abbonati ora a DAZN)