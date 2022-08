Serie A, probabili formazioni Lazio-Inter: chance per Luis Alberto e Gosens?

Venerdì 26 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Inter. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma, dinanzi ad una grande cornice di pubblico.

Lazio-Inter: la presentazione del match

La Lazio si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I biancocelesti, infatti, hanno vinto la partita di esordio contro il Bologna per 2-1 ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Torino. L’Inter, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle prime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in trasferta contro il Lecce per 2-1 ed hanno vinto in casa contro lo Spezia con un netto 3-0.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Per la Lazio di Sarri a centrocampo in lotta per una maglia da titolare Basic e Vecino, con Luis Alberto ipotesi da non scartare. Per l’Inter rebus sulla fascia sinistra: Darmian, Gosens o Dimarco, con il primo che parte in leggero vantaggio rispetto ai compagni di squadra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milikovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi