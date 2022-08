Supercoppa Europea, dove vedere Real Madrid-Eintracht: streaming e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 10 agosto, alle ore 21, allo stadio “Olimpico” di Helsinki, si disputerà la finale di Supercoppa Europea tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Eintracht di Glasner. Prima di scoprire dove vedere Real Madrid-Eintracht in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Quella in programma ad Helsinki sarà la 47.a edizione del trofeo e si affronteranno il Real Madrid, vincente della Champions League e l’Eintracht, vincitrice della scorsa edizione di Europa League. Al termine dei 90 minuti regolamentari, in caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore. Le “merengues” contro l’Eintracht debutteranno nella nuova stagione in quanto faranno l’esordio in Liga domenica 14 agosto alle 22 contro l’Almeria in trasferta; i tedeschi, invece, hanno debuttato venerdì scorso perdendo 1-5 contro il Bayern.



PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-EINTRACHT



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Alidou; Lindstrøm, Gotze; Borré. All. Glasner.

Dove vedere Real Madrid-Eintracht, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Real Madrid-Eintracht, valevole come finale della Supercoppa Europea, sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. Il costo dell’ abbonamento a Prime è di 36 € all’anno e 4,99 € al mese. Sarà possibile vedere il match di Supercoppa anche sulle console come la Playstation o l’Xbox oppure anche su Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.