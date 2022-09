Austria-Croazia streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Nations League

Il 25 settembre, alle ore 20:45, allo Ernst Happel Stadion di Vienna, l’Austria e la Croazia si affronteranno in un match valido per la sesta giornata di Nations League, in particolare per il Girone 1 della Lega A. A Vienna si sfidano dunque due squadre di alto livello, con i due capitani Alaba e Modric che si affrontano dopo la Champions League vinta insieme con la maglia del Real Madrid pochi mesi fa.

Le probabili formazioni di Austria-Croazia

Austria (in aggiornamento)

Croazia (in aggiornamento)

Dove vedere Austria-Croazia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Austria-Croazia, valido per la 6^ giornata di Nations League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football, come tutte le gare della competizione. In streaming, sarà possibile assistere al match attraverso Now Tv e Sky Go: basterà utilizzare le app dei servizi disponibili per tutti i dispositivi mobili.