Bari: con lui in campo mai subito un gol, ecco il nome del muro difensivo

Il Bari è partito alla grande in questo campionato di Serie B e attualmente si trova a ridosso delle prime, con i suoi 12 punti in classifica. Davanti ha solamente Reggina e Brescia appaiate a quota 15. Il punto di forza della squadra è la solidità e il gruppo, caratteristiche che sono in dote dallo scorso anno, quando è stato effettuato il salto di categoria tanto atteso.

Vicari è l’uomo in più della difesa del Bari

Dopo i due gol subiti dal Parma nel 2-2 che ha inaugurato la Serie B, il Bari ha fatto della fase difensiva uno dei suoi punti di forza. Da 180′ non subisce gol e ha vinto entrambe le partite con lo stesso risultato di 1-0. Due vittorie che simboleggiano la forza anche mentale della squadra, soprattutto l’ultima contro una delle squadre più forti come il Cagliari, battuto a domicilio. Uno degli innesti più importanti per la difesa si è trattato di Francesco Vicari, giocatore esperto e di grande carisma. Vicari, una vita alla Spal è arrivato al Bari proprio per fare la differenza nel reparto difensivo e dopo qualche problemino fisico iniziale si sta impossessando del reparto. Una curiosità statistica: con lui in campo il Bari non ha ancora subito gol in questo campionato.