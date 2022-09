Attento Bari: ecco le richieste dalla Serie A in arrivo

Il Bari è partito veramente forte in questo campionato di Serie B e i numeri lo dimostrano. Zero sconfitte in campionato, l’unica della categoria e un giocatore su tutti che sta stupendo in positivo: Walid Cheddira. Inizio sorprendente e ricco di prestazioni al di sopra delle aspettative per lui, immancabili le richieste da ogni dove. Cheddira è stato convocato anche in nazionale e si tratta dell’esordio per lui. Momento d’oro per Cheddira e per tutto il Bari.

Cheddira richiesto da club di Serie A

Walid Cheddira è l’astro nascente del Bari e lo sta portando in alto con i suoi gol e le sue giocate. Diversi club di Serie A si stanno avvicinando al giocatore classe 1988. Il Bari dovrà mettercela tutta per tenerselo stretto anche se non sarà facile. Il Parma detiene il 50% della futura rivendita del giocatore. Il calciomercato è ancora lontano ma siamo sicuri che già a gennaio qualche club di Serie A proverà l’affare Cheddira.