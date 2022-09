Bundesliga, Union Berlino-Wolfsburg è una delle partite più attese della 7.a giornata che si completerà domani. Il match avrà inizio alle 15,30. I padroni di casa dell’Union Berlino, attualmente secondi a quota 14, in caso di vittoria supererebbero il Borussia Dortmund. Il Wolfsburg penultimo a quota 5 è a assolutamente a caccia di punti.

Bundesliga, Union Berlino-Wolfsburg: dove vederla in TV e streaming

La 7.a giornata di andata della Bundesliga si completerà domani domenica 18 settembre. Tra i match in programma Union Berlino-Wolfsburg che inizierà alle 15,30. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport HD canale 254. Si potrà seguire anche in streaming su Sky Go e Now TV. I padroni di casa , imbattuti in questo campionato, cercheranno di allungare il cammino in campionato sfruttando il turno casalingo.

Questi i risultati delle partite disputate oggi sabato 17 settembre:

Augsburg-Bayern Monaco 1-0 – 59′ – Berisha (A)

Borussia Dortmund-Schalke 04 1-0 – 79′ Moukoko (B)

Bayer Leverkusen-Werder Brema 1-1 – 57′ Demirbay (B); 82′ Velijkovic (W)

Stoccarda-Eintracht Francoforte 1-3 – 6′ Rode (E); 55′ Kamada (E); 79′ Tomas (S); 88′ Jakic (E)

Borussia-Monchengladbach-Lipsia 3-0 – 10′ Hofmann; 35′ Hofmann; 53′ Bensebaini

Fa certamente notizia la sconfitta del Bayer Monaco contro l’Augsburg. I bavaresi incontrano il primo ko stagionale . Il successo del Borussia Dortmund contro lo Shalke 04 mette fiato sul collo proprio dell’Union Berlino che se vorrà confermare la vetta in solitaria dovrà trovare domani i 3 punti.