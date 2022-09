Bundesliga, oggi sabato 1 ottobre alle ore 18,30 ci sarà per l’ottava giornata di andata Werder Brema-Borussia Moenchengladbach. I padroni di casa cercano i tre punti che mancano, tenendo conto della pausa per la Nations League,da quasi un mese. Gli ospiti arrivano invece al match dopo la vittoria casalinga per 3-0 sul Lipsia.

Bundesliga, Werder Brema-Borussia Moenchengladbach: dove vederla in TV e streaming

In Bundesliga si gioca l’ottava giornata di andata dopo la pausa per la Nations League. Uno dei match più attesi Werder Brema-Borussia Moenchengladbach che inizierà alle 18.00. La partita potrà essere vista in diretta su Sky Sport uno e Sky Sport 4k. In streaming potrà essere seguita in diretta su NOW TV e Sky Go. A dividere le due squadre in classifica sono 3 punti a vantaggio del Moenchengladbach attualmente sesto mentre il Werder Brema occupa la decima posizione. In caso di vittoria dei padroni di casa ci sarebbe dunque l’aggancio in classifica.

