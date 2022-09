Le curiosità di Cagliari-Bari, big match di giornata guardando in alto

Cagliari-Bari non è ancora una sfida di Serie A, ma presto potrebbe diventarlo. Entrambe le formazioni sono attrezzate per provare ad effettuare il salto di categoria. Probabilmente il Cagliari è più avanti in questo discorso e anche il calciomercato lo dimostra, ma il Bari neopromosso non ha niente a che invidiare a nessuno e punta in alto, magari non dichiarandolo apertamente. Sabato le due squadre si sfidano nel big match valevole per la sesta giornata di campionato di Serie B. Il Cagliari è attualmente terzo in classifica a quota 10 punti, il Bari lo segue a ruota con 9 punti.

Le curiosità di Cagliari-Bari

Il Cagliari di Fabio Liverani dopo la brillante vittoria a Benevento per 2-0 con parte della gara giocata in 10 uomini non dovrebbe proporre grosse novità di formazione. Squadra che vince non si cambia, è un vecchio detto ma che torna sempre attuale. Anche il Bari dovrebbe schierarsi con la stessa formazione che ha espugnato Cosenza grazie a un gol di Cheddira. Lapadula e Cheddira, sfida nella sfida tra bomber. Ecco le altre curiosità della sfida: Il Cagliari è imbattuto da sette partite (4V, 3N) contro il Bari in Serie B. Il Cagliari non ha subito reti negli ultimi due incontri di campionato e non tiene la porta inviolata per almeno tre match consecutivi in Serie B dall’aprile 2002. Il Bari è l’unica squadra a non avere ancora perso alcuna partita nel torneo 2022/23; nei 15 campionati cadetti giocati in questo secolo, soltanto due volte i galletti sono rimasti senza sconfitta nei primi sei match stagionali di Serie B: nel 2008/09 e nel 2012/13. Tutti e sei i gol segnati dal Cagliari portano la firma di giocatori diversi: Pereiro, Mancosu, Makoumbou, Rog, Lapadula, Zito, Luvumbo. Il Bari, insieme al Parma, è una delle due squadre che hanno segnato più gol (sei) nei primi tempi di questo campionato.