Cagliari: le riflessioni di Liverani dopo la sconfitta con il Bari, ecco cosa dice

Il Cagliari esce sconfitto 1-0 contro il Bari in casa e perde l’opportunità di andare a ridosso delle prime della classe in questo campionato di Serie B. Di sicuro la squadra di Liverani non ha demeritato anche se alla fine il tabellino decreta una sconfitta. Adesso bisognerà ripartire, consapevoli del fatto che il Cagliari è una gran bella squadra e che lotterà fino alla fine per il ritorno in Serie A.

Le parole di Liverani dopo la sconfitta con il Bari

Fabio Liverani analizza così la sconfitta contro il Bari di sabato e dichiara: “Abbiamo rischiato poco o nulla, dispiace perdere così su una situazione in cui dovevamo gestire meglio la palla scoperta e che avevamo preparato bene per tutta la settimana. Il Bari non aveva prodotto nulla, siamo mancati negli ultimi 20-25 metri in termini di qualità e precisione, da giocatori come i nostri mi aspettavo di più. Dobbiamo gestire le emozioni. Alle prime difficoltà non possiamo andare in crisi. I ragazzi devono avere maturità anche nei momenti negativi, altrimenti vuol dire che non siamo ancora arrivati dove vogliamo. Ora ci sono due settimane per lavorare fino al Venezia, mi auguro che la sconfitta ci dia stimolo per crescere, ho troppa stima nel mio gruppo per pensare che ci si ritenesse troppo bravi dopo Modena e Benevento”.