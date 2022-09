Cagliari: bomba di mercato in arrivo a gennaio?

Anche se manca tanto alla riapertura del calciomercato invernale, il Cagliari sta provando a fare un colpo da 90. E che colpo sarebbe? Innanzitutto si tratterebbe di un ritorno nel calcio italiano per il giocatore in questione. Il Cagliari proverà a prendere Mario Balotelli. Sicuramente si tratterebbe di un colpo ad effetto, criticabile ma anche in teoria funzionale con il progetto nella mente di Fabio Liverani.

Balotelli colpo ad effetto del Cagliari nel prossimo calciomercato?

Le partite disputate finora dal Cagliari in questo campionato hanno evidenziato alcuni punti critici che devono essere sistemati, a partire dal problema della mancanza di reti. Proprio per questo Mario Balotelli non sarebbe solamente un colpo scenografico ma anche un centravanti funzionale alla squadra. Balotelli dal canto suo, finito al Sion, ha già terminato la sua nuova avventura dopo aver appena accantonato l’avventura in Turchia e potrebbe davvero pensare di tornare nel calcio italiano dalla porta principale. Balotelli ha 32 anni e potrebbe ancora riservare qualche anno di calcio a buon livello, di certo si tratterebbe comunque di una scommessa.