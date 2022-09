Cagliari: Liverani sceglie definitivamente il capitano e il vice

Il Cagliari, nella fattispecie Fabio Liverani ha deliberato: scelti il capitano e il vice. Non penserete mica che dopo 4 partite di campionato Liverani non avesse scelto il capitano. Già designate a inizio anno le gerarchie, il problema è che spesso i possessori della fascia non sono in campo e così per evitare che vada di braccio in braccio senza meta si è ricorsi ad una scelta definitiva in questa fase del torneo. Ad inizio anno il titolare della fascia di capitano era stato eletto Leonardo Pavoletti e il suo vice Alessandro Deiola, ma spesso e volentieri è capitato che questi due giocatori sono stati assenti o non schierati titolari.

Il capitano del Cagliari in assenza dei designati a inizio anno

In assenza di Pavoletti e Deiola il capitano sarà Marko Rog, come successo anche nell’ultima partita casalinga contro il Modena dove ha indossato i gradi di capitano ed è andato anche in rete con il gol che è valso i tre punti. Soddisfazione doppia per il croato che sembrava sul punto di lasciare Cagliari nel calciomercato estivo e che invece è rimasto e ora è anche il capitano. Il suo vice, sempre in assenza dei designati a inizio anno, è un giocatore anche lui sempre dato sul piede di partenza da Cagliari e tuttora in squadra, si tratta di Nandez, protagonista con l’assist decisivo proprio per capitan Rog nell’ultima partita.