Cagliari: Ventura da un consiglio a Liverani, scopriamo quale

Il Cagliari sta per tornare sul terreno di gioco e lo farà contro il Venezia nella seconda partita casalinga consecutiva. Nel turno precedente la formazione sarda ha perso per 1-0 contro il Bari in una partita che poteva significare puntare ai piani alti della classifica. Ma niente è perduto, anzi siamo solo all’inizio del campionato di Serie B e c’è tutto il tempo di arrivare in alto. Gian Piero Ventura, ex allenatore del Cagliari da un consiglio all’attuale allenatore Fabio Liverani.

Ventura da un consiglio a Liverani

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti anche Fabio Liverani, eccole: “All’inizio devi prendere per mano il pubblico, portarlo dalla tua parte e puoi farlo con le prestazioni, l’impegno e l’entusiasmo. Poi sarà la città a venirti dietro. Ecco perché Cagliari e Genoa sono le due grandi favorite. Poi una sorpresa, magari il Bari, visto che vivo qui. Ma come ho detto prima, ogni previsione è un azzardo”. Cagliari che come detto in precedenza riprenderà il suo cammino verso la scalata della classifica contro il Venezia nel prossimo turno.