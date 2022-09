Calciomercato Bari: conosciamo meglio gli ultimi 2 colpi effettuati in extremis

Il Bari proprio in chiusura di calciomercato è riuscita ad effettuare 2 colpi di mercato importanti. Non saranno nomi altisonanti che fanno sobbalzare il tifoso dalla sedia, ma sono due giocatori che si riveleranno importanti per la lunga e tortuosa stagione in programma. Arrivano a Bari Aurélien Scheidler e Eddie Salcedo, entrambi attaccanti o che comunque gravitano in orbita offensiva.

Gli ultimi acquisti del Bari nel dettaglio

Il Bari ufficializza Aurélien Scheidler, giocatore francese classe 1998 che arriva dal Digione con un contratto fino al 2026. Scheidler è una punta centrale, un cantravanti alto 192 cm e sicuramente un giocatore di prospettiva. Eddie Salcedo invece è già una conoscenza del campionato italiano in quanto ha militato sia nel Verona che nell’ultimo campionato nello Spezia. Anche lui è una punta, ma a differenza di Scheidler è di movimento e proprio la sua duttilità è la caratteristica migliore. Arriva a Bari a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Arrivano due giovani di belle speranze a dispetto di nomi importanti e di profili seguiti ma mai concretizzati come quello di Gytkjaer prima e di Pavoletti poi che sembrava essersi inserito a sorpresa e a un certo punto vicinissimo al Bari ma poi non se ne è fatto nulla.