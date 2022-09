Calciomercato Genoa: arriva il divorzio ufficiale con il mister

Il Genoa impegnato attualmente nella rincorsa alla Serie A sul campo, pensa anche al calciomercato fronte uscite. Stavolta si tratta del calciomercato degli allenatori però. Risolto ufficialmente nella giornata di ieri il rapporto tra il Genoa e l’ex mister Andriy Shevchenko che aveva guidato la squadra lo scorso anno per 9 partite ed era ancora sotto contratto.

Andriy Shevchenko e il Genoa già si erano salutati lo scorso anno dopo 9 partite di campionato, adesso si dicono definitivamente addio. È ufficiale da ieri la risoluzione consensuale del contratto, lo ha comunicato la società con una nota ufficiale. Shevchenko era arrivato al Genoa a posto di Ballardini come una scommessa da vincere, in realtà purtroppo è stato un flop. In 9 partite il tecnico ucraino ha collezionato 6 sconfitte e 3 pareggi, inevitabile l’esonero. Al suo posto Blessin che è ancora in sella alla squadra e sta cercando di riportarla in Serie A. Probabilmente il tecnico ucraino in previsione di altre destinazioni ha deciso di risolvere di comune accordo il contratto per non precludersi niente.