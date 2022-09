Calciomercato Genoa: torna di moda il talentino del Milan

Il Genoa come ogni società importante che ha un programma ben definito, sta già programmando il calciomercato invernale. La dirigenza vorrebbe regalare un giovane attaccante a mister Blessin per completare ancora di più una rosa già competitiva per la scalata verso la Serie A. Il giovanissimo talento ora al Milan è stato visionato anche nel calciomercato estivo ma alla fine non è arrivato l’accordo che potrebbe arrivare in quello invernale.

Il Genoa punta il giovanissimo attaccante del Milan

Il talentino che il Genoa vuole portare dalla sua parte è Marko Lazetic, attualmente in forza al Milan. Se nel calciomercato estivo c’era stata qualche resistenza da parte dei rossoneri, adesso il Genoa sembra poterci provare con più successo. Lazetic attualmente è parcheggiato nella Primavera rossonera di Ignazio Abate e non è stato inserito nemmeno nella lista Champions. Ragion per cui il Genoa ha tutta la possibilità di poterlo prendere in prestito secco per sei mesi, fino a giugno 2023. Questa è l’operazione che vorrebbe effettuare per regalare a Blessin un talento in erba che ha bisogno di giocare per esplodere e potrebbe contribuire in maniera decisiva con la sua freschezza e tranquillità verso il risultato ambito. Sembra lontano, ma il calciomercato invernale tra una partita e l’altra è alle porte.