Calciomercato Genoa: ritorno clamoroso in panchina nella prossima stagione?

Il Genoa è impegnato nella corsa verso il ritorno in Serie A e di certo non può farsi distrarre da voci di calciomercato, reali o surreali. Ma questa notizia che pian piano, quasi sottovoce trapela tra gli addetti ai lavori ha del clamoroso. Il protagonista principale stavolta non si tratta di un giocatore, ma dell’allenatore e che allenatore: Ivan Juric. Per Juric se si dovessero concretizzare questi rumors, adesso in una fase del tutto embrionale, si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Juric possibile ritorno sulla panchina del Genoa?

Pensare a Ivan Juric di nuovo seduto sulla panchina del Genoa dopo tutta l’esperienza maturata in questi anni che è stato lontano, di certo non può lasciare indifferenti i giò caldi tifosi genoani. Juric non è in ottimi rapporti con la società granata e la turbolenta estate ne è la dimostrazione, ragion per cui il ritorno a Genoa non è del tutto da escludere. Il tecnico croato ha nel cuore il Genoa e non avrebbe problemi a tornare, specialmente se l’attuale squadra allenata da Blessin dovesse salire di categoria. Ad oggi questa opportunità appare una cosa molto lontana, ma con i giusti incastri e senza lavorare troppo di fantasia potrebbe essere davvero fattibile.