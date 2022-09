Calciomercato Inter: clamoroso arrivo dalla Juventus a gennaio?

Il calciomercato è sempre in movimento, anche quando è chiuso. I rumors stavolta vanno in direzione dell’Inter, fronte entrate. Prima voce di un possibile clamoroso arrivo in casa nerazzurra di Juan Cuadrado dalla Juventus. Clamoroso perchè il colombiano è stato sempre considerato dalla Juventus una pedina fondamentale dello scacchiere, invece stavolta non sembra essere così. Il contratto di Cuadrado è in scadenza a giugno 2023 e si è rifiutato qualche tempo fa di firmare il rinnovo fino al 2024. L’Inter sonda il terreno e sembra essere più di una bella opportunità per entrambi.

Cuadrado direzione Inter?

Juan Guillermo Cuadrado è un giocatore colombiano classe 1988 da una vita alla Juventus con la quale ha disputato la bellezza di 200 partite. Un pilastro bianconero che ha dato e ha ricevuto tanto con la sua attuale maglia. Ma le vie del calciomercato sono infinite e Cuadrado andrà in scadenza di contratto a giugno prossimo. L’Inter è alla porta e vuole sfruttare qualsiasi possibilità si venga a creare per portare dalla propria parte il colombiano. Suggestione che potrebbe diventare comunque realtà per via degli incastri sopra citati. L’Inter ci proverà a gennaio, Cuadrado risponderà presente? La Juventus non dovrebbe creare intralci in una trattativa che soddisferebbe tutti.