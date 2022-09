Calciomercato Juve: è fatta per Arthur al Liverpool, i dettagli

Tanti movimenti in queste ultime ore di calciomercato. Dopo l’acquisto di Paredes dal PSG, la Juventus è obbligata a sfoltire il centrocampo. Arthur ha la valigia in mano ed è ormai definiti il suo passaggio al Liverpool di Klopp, mentre Fagioli potrebbe tornare alla Cremonese per trovare continuità in campo.

Calciomercato Juventus: Arthur al Liverpool, l’operazione

Come riportato da Tuttosport, l’agente Pastorello nelle ultime ore ha trovato una destinazione gradita al centrocampista brasiliano. Saltano così le piste Sporting Lisbona e Nizza. Arthur, che vuole il Mondiale, cercherà spazio nei Reds alla corte di Jurgen Klopp. Le visite mediche del centrocampista coi Reds sono fissate già questo pomeriggio e il brasiliano sta raggiungendo Liverpool da Caselle con un volo privato.

Completamente fuori dal progetto Juve, il brasiliano si è allenato a parte nel corso del pre campionato. Con un blitz nella notte i ‘Reds’ hanno raggiunto l’accordo con i bianconeri per il trasferimento con la formula del prestito dell’ex calciatore del Barcellona.

Il brasiliano doveva essere il regista capace di prendere per mano la Juve che, nell’estate 2020, l’aveva scambiato con Pjanic, trasferitosi al Barcellona e dai catalani valutato 65 milioni (60 +5 di bonus). Arthur, invece, venne quotato 82 milioni (72+10 di bonus).