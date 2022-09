Calciomercato Juventus: cessione in extremis a centrocampo, ecco chi saluta

La Juventus a poche ore dal gong del calciomercato estivo sta per completare una cessione d’eccellenza. Trattativa in corso tra il Chelsea e i bianconeri per la cessione del centrocampista Denis Zakaria. Di fatto si tratta di un colpo di scena, inaspettato per tutti, ma la Juventus deve aver fatto le sue valutazioni, sicuramente tenendo conto anche dell’attuale esplosione di Miretti proprio nella posizione di Zakaria. E così tra qualche ora il calciatore svizzero arrivato nello scorso calciomercato invernale potrebbe già salutare l’Italia, direzione Chelsea.

Zakaria-Chelsea operazione in chiusura

Finora non se ne era mai parlato, adesso sembra una cosa già fatta. Arriva come un fulmine a ciel sereno la più che probabile (quasi certa) cessione di Zakaria al Chelsea. Dopo Arthur anche Zakaria, man mano la Juventus si rifà il look a centrocampo. Il Chelsea si è fatto prepotentemente avanti per il centrocampista e lo vuole prendere in prestito con diritto di riscatto. Il club londinese ha tempo fino alla mezzanotte italiana per concludere questa operazione e sta cercando di fare in fretta perchè si trova di fatto corto nelle rotazioni del suo centrocampo. Zakaria prima della Juventus era stato dal 2017 al 2022 al Borussia M’gladbach disputando 125 partite e segnando 11 reti.