Calciomercato Juventus: da non credere, ecco chi potrebbe tornare già a gennaio

La Juventus attuale non riesce proprio ad ingranare e anche sul fronte del calciomercato, che è si attualmente fermo, non arrivano gran belle notizie. I bianconeri sul finire del calciomercato erano finalmente riusciti a piazzare un loro esubero, il centrocampista brasiliano Arthur al Liverpool. Operazione osannata da tutti poiché si prevedeva il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 37.5 milioni di euro. Un colpaccio per la Juventus e le sue casse, ma qualcosa non sta andando per il verso sperato e forse ipotizzato.

Arthur potrebbe tornare alla Juventus a gennaio

Arthur, appena arrivato al Liverpool potrebbe già rifare le valigie di nuovo verso Torino. Klopp non è affatto contento del suo rendimento anche se finora lo ha utilizzato con il contagocce. Il tecnico tedesco non lo reputa funzionale al gioco dei reds e lo definisce troppo difensivista, quindi non in linea con i suoi dettami tattici. Per Arthur si tratta di una nuova bocciatura che potrebbe riportarlo fin da gennaio di nuovo alla Juventus. Il Liverpool a meno di clamorosi colpi di scena non è intenzionato a riscattarlo e lo rispedirebbe al mittente. Altra grana in arrivo per la formazione allenata da Massimiliano Allegri e per tutta la società bianconera.