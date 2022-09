Calciomercato Milan: ecco chi è l’ultimo arrivato in casa rossonera

Il Milan a sorpresa conclude il colpo last minute in questa sessione di calciomercato estivo. Arriva in rossonero il terzino destro del Barcellona Sergino Dest, giocatore classe 2000 che ha militato anche nell’Ajax. Acquisto che arriva dopo l’infortunio occorso a Florenzi oppure sarebbe arrivato comunque? Difficile saper rispondere a questa domanda, la cosa certa è che Sergino Dest arriverà al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Operazione che si è svolta in tempi rapidissimi ma che dimostra quanto i rossoneri sono andati alla ricerca di un profilo futuribile sia per quanto riguarda l’età del giocatore che il suo spessore tecnico e internazionale. La cifra del riscatto ne è una dimostrazione.

Ecco chi è Sergino Dest, l’ultimo acquisto del Milan

Sergino Dest è un giocatore statunitense classe 2000 che arriva al Milan dal Barcellona, dove ha disputato 52 partite segnando 2 gol. Prima del Barcellona ha militato nell’Ajax, adesso arriva in rossonero a coronare tre squadre di altissimo livello internazionale. Il Milan probabilmente non aveva intenzione di tuffarsi su questo profilo ma una volta infortunatosi Florenzi ha deciso di fare il passo verso Dest, giocatore in grado di fare la differenza sulla fascia destra. Avere Theo Hernandez sulla sinistra e Sergino Dest sulla destra è un lusso che poche squadre possono permettersi, il Milan è tra queste.