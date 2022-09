Calciomercato Milan: ecco il nome del difensore da prendere a gennaio

Il Milan oltre all’attaccante si fa avanti anche per un difensore nel prossimo calciomercato, quello di gennaio. Il reparto difensivo con il rientro di Kjaer almeno numericamente è aumentato, ma tra infortuni e squalifiche avere un rinforzo ulteriore sarebbe una cosa molto positiva. Il giocatore prescelto è il giovane Jakub Kiwior attualmente in forza allo Spezia e in rampa di lancio sul piano tecnico.

Il Milan punta al difensore Kiwior dello Spezia

Dalla Polonia sono sicuri, Jakub Kiwior sarebbe vicinissimo al Milan e la trattativa con lo Spezia procede. Il giocatore ha giocato l’anno scorso a centrocampo con Motta e oggi è il perno della difesa di Gotti, oltre che nelle rotazioni della nazionale polacca. Kiwior è un giocatore classe 2000, difensore centrale all’occorrenza terzino sinistro. Al Milan farebbe comodo per questa sua duttilità e sarebbe in perfetta linea anche con il progetto giovani che i rossoneri stanno portando avanti da tempo. Kiwior è allo Spezia dallo scorso anno dove ha disputato un campionato da protagonista realizzando 27 presenze in campionato. Con la maglia della Polonia ha esordito a giugno 2022 ed è nel giro della nazionale stessa.