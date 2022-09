Calciomercato Milan: il vice Maignan può arrivare dalla Fiorentina nella prossima stagione

Mike Maignan è diventato uno dei portieri più forti e affidabili della Serie A e non solo, anche in nazionale si sta iniziando a togliere delle soddisfazioni. La costante di questo anno e mezzo in maglia rossonera è purtroppo quella degli infortuni. Lo scorso anno è rimasto fuori per più di due mesi e ora è di nuovo infortunato. Rimarrà probabilmente fuori un mese, però denso di partite. E come lo scorso anno il sostituto sarà Tatarusanu. In previsione della prossima stagione il Milan si vuole premunire e sta sondando un profilo d’esperienza che attualmente veste la maglia della Fiorentina.

Ecco il vice Maignan per il prossimo anno, in arrivo dalla Fiorentina

Il vice Maignan il prossimo anno potrebbe essere Pietro Terracciano, 32enne portiere attualmente della Fiorentina. A giugno andrà in scadenza di contratto e non sembra ci sia la volontà di rinnovare da entrambe le parti. Terracciano è alla Fiorentina dal 2019 e quest’anno si sta alternando in porta con Gollini, anche se da poco sembra essersi impossessato della titolarità. Portiere affidabile e dai nervi d’acciaio, Terracciano potrebbe essere il profilo giusto per diventare il vice Mike Maignan e farsi trovare pronto quando il fenomeno francese non sarà a disposizione.