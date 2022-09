Calciomercato Milan: rinnovo in salita per un big del centrocampo?

Il Milan sul fronte del calciomercato è sempre vigile, stavolta si trova ad affrontare i capricci di uno dei suoi big del centrocampo: Ismael Bennacer. Il talento algerino è diventato un perno fondamentale dello scacchiere tattico di Stefano Pioli ed ecco perchè il suo rinnovo è importantissimo per la società rossonera. Insieme al rinnovo di Leao anche Bennacer tiene sulle spine il Milan e i suoi tifosi, vedremo se alla fine ci sarà il prolungamento di contratto o meno.

Il Milan aspetta il rinnovo di Bennacer

Ismael Bennacer si trova nelle stesse condizioni di Rafael Leao, o rinnova in tempi brevi, o in estate dovrà essere ceduto per poter almeno incassare qualche milione di euro in più. Il Milan, in questo senso, sta cercando di non ripetere gli errori del passato, quando ha perso a parametro zero Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Bennacer è un discorso a parte, le sirene della Premier League e della Liga sono importanti. La trattativa tra Bennacer e i club inglesi riprendererà in tempi. Non si potrà monetizzare al massimo, con un solo anno di contratto ancora in essere, ma almeno si eviterà l’ennesima beffa di perderlo a zero, questa è la scelta dei rossonori al momento.