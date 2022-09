Champions League, dove vedere Rangers-Napoli streaming gratis LIVE e diretta TV

Mercoledì 13 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno del Gruppo A di Champions League tra Rangers-Napoli. Le due compagini si sfideranno all’Ibrox Stadium, posizionato nel quartiere di Ibrox, sulla riva meridionale del fiume Clyde, a Glasgow.

Champions League, Rangers-Napoli: come arrivano le due squadre

I Rangers si avvicinano al match reduci dalla pesante sconfitta contro l’Ajax nella partita di esordio della Champions League. Gli scozzesi, finalisti della scorsa edizione di Europa League, hanno perso contro i Lancieri per 4-0 in trasferta. Anche in Scottish Premiership sono reduci da una sconfitta per 4-0 contro i rivali del Celtic. Il Napoli, invece, si avvicina alla sfida reduce dall’importante vittoria in Europa contro il Liverpool per 4-1 allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno vinto anche in campionato per 1-0 contro lo Spezia.

Rangers-Napoli streaming LIVE e diretta TV

La partita Rangers-Napoli, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 21:00, gara valida per il secondo turno del Gruppo A di Champions League, sarà visibile su CANALE 5 e SKY SPORT. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Per i canali Mediaset, invece, basta accedere al sito Web Mediaset Infinity e registrare gratuitamente un account per vedere le trasmissioni in diretta streaming e i contenuti in modalità on demand.