Champions League, probabili formazioni Inter-Bayern Monaco: Barella e Dzeko in campo?

Mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno del Gruppo C di Champions League, massima competizione europea, tra Inter-Bayern Monaco. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Siro di Milano, dinanzi ad una grande cornice di pubblico.

Champions League, Inter-Bayern Monaco: come arrivano le due squadre

L’Inter si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa contro la neopromossa Cremonese per 3-1 ed hanno perso nel derby contro il Milan di Stefano Pioli per 3-2. Il Bayern Monaco, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite di Bundesliga. I tedeschi, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-5 contro il Viktoria Koln ed hanno pareggiato sempre in trasferta per 1-1 contro l’Union Berlino.

Probabili formazioni Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané. Allenatore: Nagelsmann.

A disposizione: Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Upamecano, Goretzka, Musiala, Gravenberch, Gnabry, Choupo-Moting, Tel.