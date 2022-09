Champions League, probabili formazioni Napoli-Liverpool: la scelta su Osimhen

Mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno del Gruppo A di Champions League, massima competizione europea, tra Napoli-Liverpool. Le due compagini si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ex stadio San Paolo.

Champions League, Napoli-Liverpool: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite di Serie A. I partenopei, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Lecce ed hanno vinto allo stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri per 1-2. Il Liverpool, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di Premier League. I Reds, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro il Newcastle ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro l’Everton.

Probabili formazioni Napoli-Liverpool

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

A disposizione: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.