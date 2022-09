Italia, i 29 azzurri convocati da Mancini per la Nations League – FOTO

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 29 azzurri convocati per le due gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria in programma il 23 settembre a Milano e il 26 settembre a Budapest. Saranno gli ultimi due impegni della formazione azzurra nella Uefa Nations League 2022 e con l’obiettivo di qualificazione alla final four, già raggiunta nella passata edizione. Prima chiamata in Nazionale per i portieri di Lazio ed Empoli Ivan Provedel e Guglielmo Vicario, quest’ultimo già convocato lo scorso maggio in occasione dello stage riservato ai calciatori di interesse nazionale, e per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Torna a vestire la maglia azzurra anche Vincenzo Grifo, convocato per l’ultima volta per l’amichevole con San Marino del maggio 2021. Ecco di seguito la lista dei convocati.

I 29 azzurri convocati da Mancini

Ecco la lista dei 29 azzurri convocati da Roberto Mancini per le due gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria:

PORTIERI – Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli), Provedel (Lazio);

DIFENSORI – Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Emerson (West Ham), Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Mazzocchi (Salernitana), Toloi (Atalanta);

CENTROCAMPISTI – Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Pobega (Milan), Tonali (Milan), Verratti (PSG);

ATTACCANTI – Cancellieri (Lazio), Gnonto (Leeds), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Scamacca (West Ham), Zerbin (Napoli).