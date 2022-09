Domani sera, alle ore 20.45, al “Parken” di Copenaghen, si disputerà il match Danimarca-Francia, valido per la 6.a giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Danimarca-Francia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Ultima giornata in questo Gruppo 1 della Lega A di Nations League con la Danimarca costretta a vincere e sperare che la Croazia non vinca in Austria per accedere alle Final Four. Infatti i danesi sono secondi con 9 punti (3 vittorie e 2 sconfitte) a -1 dalla Croazia e sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la nazionale croata. La Francia, invece, è terza con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte) e dopo la vittoria per 2-0 contro l’Austria ha scavalcato gli austriaci in classifica e deve vincere per non rischiare nella retrocessione in Lega B in caso di contemporaneo successo dell’Austria sulla Danimarca.

Dove vedere Danimarca-Francia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Danimarca-Francia, valevole per la 6.a giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.