Dazn: sconto per 6 mesi in arrivo, ecco come farlo e fino a quando

Il campionato di Serie A è iniziato già da qualche partita e questa non è una novità. La novità riguarda lo sconto che chi sottoscriverà l’abbonamento con DAZN potrà avere. Andiamo con ordine: abbonandosi a DAZN si avrà un prezzo base da 29,99 euro al mese con piano standard e un piano plus da 39,99 euro al mese. La differenza tra piano standard e plus è nella possibilità di poter vedere con il piano plus due dispositivi separati e con due reti Internet differenti, contro quello standard dove se ne potrà vedere solo uno.

Ecco lo sconto su DAZN che si può avere con TimVision

DAZN con i prezzi è stata sempre lineare, TIM invece ha deciso di effettuare uno sconto importante per i suoi clienti. TimVision fino ai primi giorni di agosto era sul mercato con un’offerta per calcio e sport a 0 euro fino al 31 agosto 2022, 19,99 euro al mese dal 1° settembre e per 12 mesi (poi 29,99 euro al mese dal 1° settembre 2023). Da qualche settimana ecco lo sconto per gli utenti: l’offerta Calcio e Sport con TimVision costa infatti 24,99 euro al mese per i primi sei mesi, con il costo che salirà dopo a 29,99. Oltre alla visione di tutta la Serie A e la Champions League si avranno 6 mesi in regalo di Amazon Prime. L’offerta sarà disponibile fino al 29 ottobre 2022.