DAZN: sconto per 6 mesi, ecco come fare

La stagione di Serie A è cominciata da un mese abbondante e chi non ha potuto sottoscrivere l’abbonamento DAZN o non ha approfittato delle promozioni non c’è niente da temere. Sconti ancora disponibili per l’abbonamento a DAZN e rimarranno tali fino al 29 ottobre. In questo caso la pausa delle Nazionali attualmente in corso, calza a pennello con la possibilità per gli amanti del calcio e della Serie A in particolare, di poter sottoscrivere l’abbonamento.

Ecco l’offerta più conveniente al momento

Chi volesse sottoscrivere DAZN potrà sfruttare l’offerta legata a TimVision che ha prolungato la scadenza fino al 29 ottobre. L’offerta calcio e sport costa infatti 24,99 euro al mese per i primi sei mesi, per poi salire a 29,99 euro al mese per i restanti mesi. Un prezzo comunque scontato rispetto a quello proposto da DAZN per il piano base. Ovviamente con questa offerta è compresa tutta la Serie A, la Serie B, il grande calcio internazionale e la Champions League. Ulteriore aggiunta saranno i sei mesi gratis di Amazon Prime Video, che permetteranno di poter avere la totalità delle partite della Champions League. Con la sottoscrizione dell’offerta TimVision si avrà a disposizione anche il TimVision Box per poter usufruire di tutti i contenuti interattivi.