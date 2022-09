DAZN Standard nuova offerta: prezzo scontato fino al 2 ottobre. Attivala subito

La piattaforma DAZN ha presentato una nuova offerta per gli sportivi interessati ad abbonarsi al piano Standard. In attesa della ripresa del campionato di Serie A, dopo la breve sosta per le Nazionali, DAZN propone la possibilità di attivare l’offerta DAZN Standard al prezzo speciale di 24,99€ al mese per 6 mesi anziché 29,99€ al mese. La speciale offerta sarà attivabile da oggi 26 settembre 2022 fino a domenica 2 ottobre 2022. Gli appassionati potranno godere delle migliori competizioni sportive sulla piattaforma in streaming.

Tutto lo sport di DAZN a 24,99€ al mese anziché a 29,99€ al mese per 6 mesi. Attiva entro il 2 ottobre

DAZN Standard, la nuova offerta speciale da attivare subito

Attenzione però, l’offerta è attivabile soltanto dal sito DAZN.COM, quindi non tramite applicazione. Per sottoscrivere l’offerta sarà necessario scegliere come metodo di pagamento la carta di credito, la carta di debito o PayPal.

Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente come piano DAZN Standard al costo di 29,99€ al mese salvo disdetta. L’eventuale cambio di abbonamento da DAZN Standard a DAZN Plus, comporterà la perdita di tale promozione.

Una volta sottoscritto, l’abbonamento potrà essere interrotto mettendolo in pausa e riattivandolo in un secondo momento, ma in questo modo, il periodo promozionale non sarà prolungato. La disdetta è possibile in ogni momento, senza alcun costo aggiuntivo né restituzione degli sconti fruiti.