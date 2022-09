Dove vedere Brasile-Tunisia, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE BRASILE-TUNISIA – AMICHEVOLE –

Al Parco dei Principi di Parigi, oggi, 27 settembre 2022 alle ore 20.30 andrà in scena l’amichevole internazionale Brasile-Tunisia. La gara verrà gestita dall’arbitro francese R. Buquet.

Le due formazioni, entrambe qualificate ai prossimi Mondiali in Qatar 2022, si sfidano per la fase di preparazione in vista della competizione mondiale.

Il Brasile, imbattuto da 15 gare, punta a mantenere il proprio record anche contro la Tunisia di Kadri. Anche le Aquile di Cartagine arrivano alla partita di stasera imbattute da 7 incontri, dove hanno ottenuto cinque successi e due pareggi.

L’unica volta in cui le due formazioni si sono incontrate sul campo è un match amichevole che risale al 6 giugno del 1973, dove i verdeoro si sono imposti per 4-1.

Dove vedere Brasile-Tunisia

Il match Brasile-Tunisia, valido come match di preparazione ai Mondiali del 2022, di martedì 27 settembre 2022, non sarà visibile in chiaro in Tv, ma sarà possibile guardare la partita in streaming su Mola TV. Per poterlo fare sarà però necessario accedere alla piattaforma dopo registrazione, tramite pc o mobile.

Probabili formazioni del match

BRASILE (4-4-2): Allison; Telles, Militao, Marquinhos, Alves; Vinicius, Casemiro, Fred, Raphinha; Neymar, Jesus. Allenatore: A.L. Bacchi.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Abdim Talbi, Ifa, Dräger, Sassi; Laidouni, Romdhane, Msakni, Khenissi, Slimane. Allenatore: Kadri Jalel.