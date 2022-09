DOVE VEDERE CAGLIARI-VENEZIA – SERIE B –

Per la settima giornata di Serie B va in scena Cagliari-Venezia all’Unipol Domus di Cagliari. La sfida di sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14 verrà arbitrata da F. Cosso.

Il Cagliari arriva da una brutta sconfitta, quella in casa propria contro il Bari (1-0). La formazione di Liverani è sesta in classifica con 10 punti, ottenuti da 3 vittorie ed un pareggio. La sfida contro il Venezia sarà un big match considerando che entrambe arrivano dalla Serie A ed hanno grande ambizioni.

Il Venezia arriva dal pareggio contro il Pisa (1-1); un avvio di campionato non dei migliori per i lagunari, che hanno accumulato appena 5 punti in sei giornate. Gli uomini di Soncin proveranno a fare del loro meglio per ritrovare la Serie A.

I precedenti tra le due formazioni sono 15: 8 vittorie per il Cagliari, 5 pareggi e due vittorie per il Venezia.

Dove vedere Cagliari-Venezia, streaming e diretta Tv

La partita tra Cagliari-Venezia di sabato 1 ottobre 2022 ore 14 verrà trasmessa in diretta su DAZN (clicca qui per abbonarti). La partita si potrà vedere su smart tv e tramite app. Con l’applicazione si potrà seguire la sfida su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il match all’Unipol Domus verrà trasmesso anche da Sky, sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). Per seguire in tv la sfida Cagliari-Venezia si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l’app di Helbiz Live: prima occorrerà acquistare uno dei pacchetti offerti e successivamente si potrà selezionare la gara in programmazione.