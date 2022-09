Dove vedere Cremonese-Lazio, streaming e diretta Tv: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE CREMONESE-LAZIO – SERIE A –

La settima giornata di Serie A ha in previsione il match Cremonese-Lazio, domenica 18 settembre 2022 alle ore 15. La sfida allo Stadio Giovanni Zini di Cremona verrà arbitrata da Daniele Orsato.

La Cremonese, dopo una serie di sconfitte, arriva alla sfida contro i biancocelesti forte di due importanti pareggi: Atalanta e Sassuolo. Le Tigri proveranno a contrastare anche il cammino della formazione di Sarri, reduci di una brutta sconfitta in Europa League. La formazione di Massimiliano Alvini è in 18esima posizione in classifica con appena due punti all’attivo. E’ necessaria una svolta per allontanarsi sempre di più dal rischio di retrocessione.

La Lazio continua la sua stagione ancora senza un giusto equilibrio. Tra sconfitte e vittorie, si gioca l’ultima giornata prima della sosta contro la Cremonese. L’umore degli Aquilotti non è dei migliori, ancora brucia la sconfitta contro il Mydtjyalland per 5-1 di giovedì in Europa League, ma sarà necessario lasciarsi tutto alle spalle e guardare avanti per non incorrere in altra sconfitta. Gli uomini di Sarri in classifica alloggiano in settima posizione con 11 punti.

I precedenti sono 29: 14 vittorie della Lazio, 7 pareggi, 8 vittorie della Cremonese.

Dove vedere Cremonese-Lazio

La sfida della settima giornata di Serie A tra Cremonese-Lazio verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su DAZN (Clicca qui per abbonarti). La partita sarà visibile solo su smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 216 del satellite)

Gli utenti DAZN potranno seguire Cremonese-Lazio in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android.