DOVE VEDERE HELLAS VERONA-UDINESE – SERIE A –

L’ottava giornata di Serie A si conclude con il posticipo di lunedì 3 ottobre 2022 ore 20.45 tra Hellas Verona-Udinese. Il match al Bentegodi avrà come arbitro Minelli.

L’Hellas Verona è in 17esima posizione in classifica con 5 punti, ottenuti da 1 vittoria e due pareggi. I Mastini arrivano da una brutta sconfitta, 2-0 contro la Fiorentina nel match prima della sosta Nazionali. Cioffi ha tutta la rosa a disposizione, tranne i soliti indisponibili che resteranno ai box per diverso tempo: Chiesa, Sulemana, Magnani, Bragantini.

L’Udinese in stato di grazia in questa stagione 2022/23 prima della sosta ha devastato l’Inter in casa per 3-1. I friulani sono terzi in classifica, con 16 punti, appena 1 di differenza dalla capolista Napoli. Per la trasferta non facile di Verona, Sottil avrà a disposizione tutti, tranne i due giocatori con infortuni lunghi Buta e Masini.

I precedenti degli ultimi 10 anni tra Hellas Verona e Udinese sono a favore dei friulani.

Dove vedere Hellas Verona-Udinese, streaming e diretta Tv

La partita Hellas Verona-Udinese di lunedì 3 ottobre 2022 ore 20.45 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali di DAZN (Clicca qui per abbonarti).

La partita si potrà seguire anche in streaming su SkyGo, ovvero la piattaforma dedicata agli abbonati Sky, visibile da PC su skygo.sky.it e da mobile scaricando l'app gratuita per Android e iOS.