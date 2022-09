DOVE VEDERE LIONE-PSG – LIGUE 1 –

L’ottava giornata di Ligue 1 prevede uno dei match più attesi: Lione-PSG al Parc Olympique di Lione domenica 18 settembre 2022 alle ore 20.45. La sfida francese verrà arbitrata da Letexier ed è l’ultima prima della sosta per le Nazionali che fermerà i campionati fino al 30 settembre.

Il Lione arriva da due brutte sconfitte, contro Monaco e Lorient. Due settimane particolari per la formazione di Peter Bosz che proverà a sbloccare la situazione di stallo contro il Paris Saint-Germain davanti al proprio pubblico. I Ragazzini alloggiano in quinta posizone con 13 punti, ottenuti con 4 vittorie e 1 pareggio. Assenti Pollersbeck e Boateng per infortunio.

Il Paris Saint-Germain continua la sua marcia senza sconfitte in tutte le competizioni. I parigini arrivano da una settimana condita da due importanti vittorie: Brest in campionato, Maccabi Haifa in Champions League. La formazione di Galtier è carica e proverà a contrastare il cammino dell’OL. I rossoblù continuano a guidare la classifica della Ligue 1 con 19 punti ottenuti con 6 vittorie e 1 pareggio.

I precedenti tra Lione-PSG sono 100: 30 vittorie dei Ragazzini, 45 dei rossoblù e 25 pareggi. In queste 100 gare ci sono stati tanti gol: 132 del Lione, 174 dei parigini.

Dove vedere Lione-PSG

Il match tra Lione-PSG in programma per domenica 18 settembre 2022 alle ore 20.45 verrà trasmesso in esclusiva e in diretta su Sky, precisamente su Sky Sport Football (canale 203).

La partita sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, app creata dal broadcaster per i propri abbonati e disponibile sia da pc fisso sia da dispositivo mobile come smartphone, tablet e notebook.

Probabili formazioni

LIONE (3-5-2): Anthony Lopes; Tagliafico, Gusto, Lukeba; Tolisso,Thiago Mendes, Caqueret, Tete, Lepenant; Lacazette, Toko Ekambi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Juan Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi; Danilo Pereira, Verratti, Vitinha; Messi, Neymar, Mbappe.