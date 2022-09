DOVE VEDERE MESSINA-GIUGLIANO – SERIE C –

Sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14.30 allo Stadio San Filippo di Messina andrà in scena Messina-Giugliano. La sfida è valida per la sesta giornata di campionato Serie C – Girone C.

Il Messina è ultimo in classifica, con appena un punto, ottenuto nell’unico pareggio delle precedenti cinque gare di campionato contro la Viterbese (1-1) lo scorso 14 settembre. Un avvio di campionato non tra i più felici per i siciliani che dovranno iniziare a fare punti per non precipitare definitivamente.

Il Giugliano arriva in Sicilia dopo una grande vittoria della quinta di campionato, il 4-1 contro il Tuttis. I campani sono settimi in classifica con 8 punti, ottenuti con due importanti vittorie (Turris e Viterbese) e due pareggi (Latina-Picerno). Arturo Di Napoli sta facendo un ottimo lavoro sulla panchina dei Tigrotti.

Dove vedere Messina-Giugliano, streaming e diretta Tv

La partita di sabato 1 ottobre ore 14.30 tra Messina-Giugliano verrà trasmessa su Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com.

Registrarsi ed accedere con le proprie credenziali sul sito e seguire il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili. Altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.