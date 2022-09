DOVE VEDERE PONTEDERA-SIENA – SERIE C –

Sabato 1 ottobre 2022 alle ore 17.30 allo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera andrà in scena la sfida Pontedera-Siena. La sfida sarà valida per la sesta giornata di campionato di Serie C – Girone B.

Il Pontedera arriva dal pareggio contro il Cesena in trasferta (1-1), ma in realtà la formazione di Pasquale Catalano ha ottenuto una lunga serie di pareggi nel mese di settembre, oltre al Cesena, anche ontro l’Ancona, Vis Pesaro e Lucchese. I Granata in classifica alloggiano al 16esimo posto con 4 punti, quelli dei pareggi, ad oggi nessuna vittoria ottenuta.

Il Siena nell’ultima gara di campionato ha ottenuto un pareggio a porte inviolate contro l’Olbia. La formazione toscana è terza in classifica con 11 punti, ottenuti con 3 successi e due partite finite in parità. Al momento per il team di Guido Pagliuca non ci sono sconfitte, andamento positivo che i bianconeri sperano di non rompere.

I precedenti tra le due formazioni sono tanti, ben 61, il primo incontro risale alla stagione 1924/25. Degli incontri giocati ci sono 26 vittorie dei bianconeri, 18 pareggi e 17 vittorie del Pontedera.

Dove vedere Pontedera-Siena, streaming e diretta Tv

Il match di Serie C tra Pontedera-Siena di sabato 1 ottobre 2022 ore 17.30 verrà trasmesso in diretta su Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com.

Registrarsi ed accedere con le proprie credenziali sul sito e seguire il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili. Altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.