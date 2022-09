La sosta per le Nazionali inizia con il recupero della gara del Gruppo B tra Scozia-Ucraina, valida per la seconda giornata della fase a gironi. La gara si giocherà il 21 settembre 2022 alle ore 20.45 all’Hampden Park di Glasgow. La sfida verrà arbitrata dall’italiano Mariani.

La Scozia dopo dopo tre gare disputate ha ottenuto due vittorie e una sconfitta. In classifica, con 6 punti, alloggia in seconda posizione, proprio dietro l’Ucraina capolista. Nell’ultima gara gli scozzesi hanno vinto contro l’Armenia per 4-1. L’Armata dei Tartan proverà a rivendicare la sconfitta inflitta dall’Ucraina, costata la qualificazione ai mondiali. Con una vittoria gli scozzesi si porterebbero anche primi in classifica.

L’Ucraina, capolista del Gruppo B grazie a 2 vittorie e 1 pareggio, sfiderà la Scozia alla ricerca della vittoria e di rafforzare quindi la propria posizione. Nell’ultima gara per la formazione di Petrakov solo un pareggio contro l’Irlanda.

I precedenti tra Scozia-Ucraina sono 3: due vittorie per gli ucraini e una per gli scozzesi.

Dove vedere Scozia-Ucraina, streaming e diretta Tv

La partita all’Hampton Park di Glasgow di mercoledì 21 settembre 2022 ore 20.45 tra Scozia-Ucraina verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football. Per seguire il match, basterà semplicemente cercare il canale della partita sull’emittente satellitare oppure seguirla in streaming attraverso le applicazioni di Sky GO e Now TV.