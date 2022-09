Europa League, dove vedere Ludogorets-Roma streaming LIVE e diretta TV: Sky o DAZN?

Giovedì 8 settembre, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo C di Europa League tra Ludogorets-Roma. Le due compagini si sfideranno alla Ludogorec Arena, il principale stadio di Razgrad, città a nord est della Bulgaria.

Europa League, Ludogorets-Roma: come arrivano le due squadre

Il Ludogorets si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in First League, massimo campionato bulgaro. I padroni di casa, infatti, hanno vinto per 2-3 in trasferta contro il Cherno More ed hanno vinto in casa per 6-0 contro il Pazardzik. Inoltre, hanno vinto la finale di Supercoppa nazionale ai rigori contro il Levski lo scorso 1 settembre. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi, infatti, hanno vinto per 3-0 in casa contro il Monza ed hanno perso in trasferta per 4-0 contro l’Udinese.

Ludogorets-Roma streaming LIVE e diretta TV

La partita Ludogorets-Roma, gara valida per il primo turno della fase a gironi di Europa League, in programma giovedì 8 settembre alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN.