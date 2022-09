Venerdì 23 settembre, alle ore 20.45, all’ “Helsinki Olympic Stadium”, si disputerà il match Finlandia-Romania, valido per la 5.a giornata del Gruppo 3 della Lega B di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Finlandia-Romania in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Finlandia è terza con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Romania (1-0) e Bosnia (3-2). La Romania, invece, ha 3 punti (1 vittoria e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno ha perso 0-3 contro il Montenegro.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA-ROMANIA

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Vaisanen, Ivanov, Uronen, Soisalo, Kamara; Schuller, Lod, Jensen; Pohjanpalo, Pukki. C.T: Kanerva.

ROMANIA ( 4-3-3): Nita; Manea, Chiriches, Ratiu, Bancu; R. Marin, M. Marin, Maxim; Mihaila, Puskas, Tanase. Allenatore: Iordanescu

Dove vedere Finlandia-Romania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Finlandia-Romania, valevole per la 5.a giornata del Gruppo 3 della Lega B di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.