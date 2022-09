Genoa: ecco chi ti fa gli auguri!

Il Genoa è pronto per affrontare la difficile trasferta di Palermo venerdì sera alle 20.30, anticipo valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Nella categoria cadetta non esistono partite facili, sono tutte difficili e complesse, come quella giocata proprio dal Genoa in casa e pareggiata 3-3 contro il Parma. Servirà una grande prestazione per i ragazzi allenati da Blessin che comunque hanno tutte le carte in regola per trovare i 3 punti e lanciarsi definitivamente in classifica. Rispetto alle difficoltà offensive dello scorso anno, la squadra genoana ora riesce a trovare con molta più facilità la via della rete ma ne subisce troppe e per troppe ingenuità. Di buon asupicio potrebbero essere gli auguri che arrivano da lontano per l’anniversario della fondazione del Genoa.

Criscito fa gli auguri al Genoa

Domenico Criscito, più di 150 partite con la maglia del Genoa ha fatto gli auguri al Vecchio Grifone per l’anniversario della fondazione. Dal Canada, più precisamente da Toronto, ecco cosa ha postato sul suo profilo social: “129 anni di storia… 129 anni fa nasceva il calcio in Italia… Buon compleanno“. Dimostrazione d’amore e affetto se ancora ce ne fosse bisogno, con il cuore Mimmo Criscito è rimasto al Genoa e lo ha ribadito ancora una volta.