Genoa: le parole forti di Blessin prima della partita con il Parma

Il Genoa affronterà il Parma in casa per proseguire la sua corsa e sperare di rimanere fino alla fine nella posizione di classifica in cui si trova adesso. Ovviamente è presto, prestissimo per parlare di questo tipo di situazioni, però l’obiettivo è sicuramente quello. Il Parma è come sempre un cliente scomodo ma il Genoa non vuole guardare in faccia nessuno e andare dritto per la sua strada. Blessin ha le idee chiare e lo sta dimostrando già da tempo, oltre ad essere un condottiero in perfetta armonia con società e tifosi.

Ecco le parole di Blessin in conferenza stampa

Blessin alla vigilia di Genoa-Parma usa parole forti per motivare ancor di più se ce ne fosse bisogno i giocatori e l’ambiente. Ecco le sue parole: “Il Parma è fra i top team del campionato e lotterà per la promozione in Serie A. Servirà maggior controllo nella gestione del possesso palla e della partita, così come compattezza tra i reparti. Sappiamo di doverci conquistare ogni punto sul campo: una mentalità vincente si costruisce solamente lavorando al massimo”. Queste le parole di Blessin che ricorda tra le righe quanto sia difficile il campionato di Serie B, qualsiasi partita si affronti, nello specifico il Parma.