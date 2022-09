INTER-ROMA – PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

A San Siro di Milano si gioca Inter-Roma, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/23. La sfida si giocherà sabato 1 ottobre alle ore 18:00. L’arbitro designato per la partita è D. Massa.

L’Inter arriva da una sconfitta da dimenticare, il 3-1 inflitto dall’Udinese nell’ultima partita prima della sosta Nazionali. I nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4 vittorie, 6 pareggi). L’ultima vittoria della Roma contro i nerazzurri in Serie A risale infatti al 26 febbraio 2017 (1-3 al Meazza).

La Roma, come l’Inter, non ha chiuso bene l’ultima gara prima della sosta dove gli uomini di Moutinho hanno perso in casa contro l’Atalanta (1-0). La formazione capitolina è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A. Bisognerà fare attenzione domani sera al Meazza. La formazione di Mourinho è sesta in classifica con 13 punti, ottenuti da 4 vittorie ed un pareggio; per i giallorossi anche due ko.

I precedenti tra le due formazioni sono 178: 75 le partite vinte dall’Inter, 54 i pareggi e 49 successi giallorossi. Inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol).

Inter-Roma, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Onana, Botis, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Calhanoglu, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa.

Indisponibili: Lukaku, Dalbert, Brozovic, Cordaz. Squalificati: Brozovic.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Camara, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Cristante, Bove, Spinazzola, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy.

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Karsdorp. Squalificati: -.



ARBITRO: Massa di Imperia

Guardalinee: Passeri e Costanzo

Quarto uomo: Ghersini

Var: Mazzoleni

Avar: S.Longo